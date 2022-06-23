Российский пломбир стал гораздо хуже

Роскачество: доля фальсификата в российском мороженом составила 18 процентов

Эксперты Роскачества проверили рынок российского пломбира и сделали вывод, что качество продукта в целом стало гораздо хуже по сравнению с прошлыми годами. Об этом говорят материалы исследования, опубликованные на сайте организации.

Оценить удалось более 70 процентов рынка, доля фальсификата среди этого объема достигла 18 процентов. Число случаев обнаружения кишечной палочки оказалось в шесть раз больше, чем в 2018 году, когда проводилось первое исследование.

Помимо снижения уровня контроля, производители обманывают покупателей относительно содержания белка в пломбире. Такое обстоятельство говорит о замене части сырья на дешевые компоненты. Замечания по вкусу, запаху и цвету возникли к большинству исследованных образцов.

Лучшим пломбиром, который выпускают в России, названа марка «Свiтлогорье», остальные продукты полученный ранее знак качества не подтвердили. Также в первую тройку попали Movenpick и «Гроспирон».

Внизу рейтинга расположились «Вологодский пломбир», «Городецкий», «ГОСТОВский», «Как раньше», «Лента», «Мариайс», «Маруся», «Пломбир на сливках» и «Филевский стаканчик». Все они получили ноль баллов из-за критических нарушений.