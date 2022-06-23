Мощный природный пожар вспыхнул в российском регионе

Пожар площадью 300 гектаров вспыхнул в Угловском районе Алтайского края

Мощный природный пожар вспыхнул близ села Лаптев Лог в Угловском районе Алтайского края. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале. Видео с места пожара публикует сообщество «Barnaul 22» во «ВКонтакте».

По данным министерства, площадь пожара составляет 300 гектаров, к очагу возгорания уже выдвинулась аэромобильная группировка.

«Природный пожар площадью 300 га действует вблизи села Лаптев Лог Угловского района. Проведена опашка территории. Угрозы населенному пункту нет. Из-за сильного задымления планируется эвакуация жителей в пункт временного размещения. В тушении пожара участвуют 30 человек и семь единиц техники», — рассказали в МЧС.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал, что Сибири и Дальнему Востоку грозят опасные лесные пожары. Он подчеркнул, что над ликвидацией природных бедствий работают сотни специалистов.