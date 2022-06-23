Названа возможная причина мощного взрыва на заправке в российском регионе

Возможной причиной взрыва на заправке в Свердловской области стало отсутствие заземления

Мощный взрыв произошел на газовой заправке в Талице в Свердловской области из-за отсутствии заземления АЗС. О такой возможной причине сообщает Telegram-канал Ural Mash.

58-летний клиент станции снял шланг, искра добралась до пропана, после чего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги лица, предплечья и голени, сейчас он в больнице.

Об инциденте на улице Песчаной стало известно ранее 23 июня. Всего пострадали два человека.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. По данным МЧС, в 15:30 по местному времени огонь был локализован. После ЧП на газовой заправке ГИБДД ограничила движение по улице Студенческой.