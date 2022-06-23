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Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью

Newsweek: трое австралийцев пообедали рыбой и заразились редчайшей гаффской болезнью

Фото: micheile dot com / Unsplash

Трое членов семьи из Австралии заразились редчайшей болезнью, пообедав блюдом из размороженной рыбы. Об этом сообщает Newsweek.

Обратившиеся за медицинской помощью австралийцы рассказали медикам, что съели блюдо, приготовленное из королевского этелиса — рыбы семейства луциановых. Все трое испытывали сильные боли в конечностях, а у 20-летнего молодого человека моча окрасилась в коричневый цвет. Симптомы появились у них через 10 часов после застолья.

Медики пришли к выводу, что семья заразилась гаффской болезнью, при которой развивается рабдомиолиз — синдром, приводящий к быстрому разрушению клеток мышечной ткани, что может вызвать некроз и острую почечную недостаточность. Источник самой гаффской болезни точно не изучен. По одной из версий, она может вызываться попаданием в организм рыб некоторых видов спорыньи из прибрежных тростников или токсинов из некоторых видов водорослей.

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В больнице врачи провели семейству курс регидротации, чтобы восполнить потерянную жидкость. Из-за того, что причина возникновения болезни неизвестна, медикам остается заниматься лечением симптомов.

Исследователи заявили, что этот случай заражения гаффской болезнью стал первым в истории Австралии. Летальность при этом заболевании составляет один-два процента.

Ранее сообщалось, что язык жительницы США стал «волосатым» и пожелтел из-за редкого неизлечимого заболевания. Выяснилось, что 24-летняя американка по имени Алисса страдает от так называемого синдрома горящего рта.

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Никита Савин
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