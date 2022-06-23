Две российские школьницы утонули в реке
В Целинном районе Алтайского края две школьницы утонули в реке. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Следователи выяснили, что до случившегося к реке Чумыш приехала компания подростков из восьми человек в возрасте 14-15 лет. Российские школьники начали купаться в реке, и одна девочка, которая не умела плавать, зашла на глубоководье, откуда ее снесло течением.
Школьница начала тонуть — подруга попыталась спасти ее, но не смогла справиться с течением. Двое подростков утонули. По данным СК, погибшие дети ничего не употребляли, также они воспитывались в благополучных семьях.
После случившегося следователи начали проверку.
Ранее в Свердловской области шестилетний ребенок утонул в реке Путишна на глазах у взрослых. Ребенок остался без присмотра — мальчик играл на пирсе и случайно упал в воду.