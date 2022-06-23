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Риски для финансовой системы России оценили

Гендиректор НРА Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы РФ

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценила риски для финансовой системы России. Ее слова приводит РИА Новости.

Розенцвет заявила о сохранении высоких рисков для финансовой системы России.

«Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень [ключевой] ставки должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году», — подчеркнула она.

Поэтому в НРА предполагают, что Банк России примет решения, учитывая фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно цели, а также процесс изменения экономики. Кроме того, регулятору следует оценивать риски со стороны внутренних, внешних факторов и наблюдать за реакцией на них на финансовых рынков.

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Марина Совина
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