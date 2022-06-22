В США заявили о провале антироссийских санкций

NYT заявила о провале антироссийских санкций

Действия Запада против экономики России не увенчались успехом. С таким мнением выступила американская газета The New York Times.

В материале подчеркивается, что благодаря высоким ценам на энергоносители Россия зарабатывает больше, чем четыре месяца назад, до начала спецоперации на Украине. Кроме того, курс рубля к доллару заметно вырос. Поэтому издание заявило о провале антироссийских санкций.

«Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого», — отмечается в публикации NYT.

После введения ограничений китайский импорт увеличился на 28 процентов, что помогло России обойти Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Также Индия нарастила покупку российских углеводородов. Поэтому сейчас российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к допандемийному уровню.

Ранее Госдеп заявил о планах сохранять давление на Россию. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что ограничения против страны будут действовать до завершения спецоперации на Украине.