Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о провале антироссийских санкций

NYT заявила о провале антироссийских санкций

Действия Запада против экономики России не увенчались успехом. С таким мнением выступила американская газета The New York Times.

В материале подчеркивается, что благодаря высоким ценам на энергоносители Россия зарабатывает больше, чем четыре месяца назад, до начала спецоперации на Украине. Кроме того, курс рубля к доллару заметно вырос. Поэтому издание заявило о провале антироссийских санкций.

«Китай и Индия закупают российскую нефть почти в тех же объемах, что и страны Запада до этого», — отмечается в публикации NYT.

После введения ограничений китайский импорт увеличился на 28 процентов, что помогло России обойти Саудовскую Аравию по поставкам нефти. Также Индия нарастила покупку российских углеводородов. Поэтому сейчас российская экономика близка к тому, чтобы вернуться к допандемийному уровню.

Ранее Госдеп заявил о планах сохранять давление на Россию. Представитель ведомства Нед Прайс отметил, что ограничения против страны будут действовать до завершения спецоперации на Украине.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Силы ЛНР пресекли попытку прорыва украинских военных
В США предсказали повышение мирового спроса на нефть из-за Китая
Европейская страна приостановила выдачу виз россиянам до весны
Раскрыта опасность переедания
Белый дом возложил на Россию ответственность за двусторонние отношения с США
Кадыров заявил об освобождении села в ЛНР
Россияне сравнили голые ноги Волочковой с новогодней елкой
В США заявили о провале антироссийских санкций
США заявили о заинтересованности в работе своей и российской дипмиссий
Президент ПСЖ оценил дебютный сезон Месси в команде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.