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В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке

Президент Латвии назвал «некорректным» информирование украинских беженцев на русском языке

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

Информирование украинских беженцев на русском языке «некорректно». Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в эфире LTV, передает LSM.

Глава страны осудил принятое в срочном порядке решение Сейма. Среди потенциальных рисков политик назвал снижение разнообразия и оригинального контента в латвийском инфополе, а также проблемы в сфере интеллектуальной собственности из-за «приспособления контента к языкам национальных меньшинств».

Совет по общественным электронным СМИ должен применять закон «в соответствии с национальными интересами Латвии», отметил Левитс, имея в виду предоставление переселенцам доступа к новостным передачам на украинском языке. Он также указал на невозможность передать закон на всенародный референдум и повторно рассмотреть его в Сейме.

В марте парламент Латвии принял закон о поддержке гражданского населения Украины. В его рамках предполагается оказание помощи беженцам, однако изначально язык, на котором планировали информировать переселенцев, не был конкретизирован.

Ранее в стране заблокировали российский новостной агрегатор СМИ2. Генеральный директор агрегатора заявил, что его сотрудники все равно найдут способ транслировать российские новости жителям Латвии.

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Алевтина Запольская
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