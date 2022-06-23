В Латвии осудили информирование украинских беженцев на русском языке

Президент Латвии назвал «некорректным» информирование украинских беженцев на русском языке

Информирование украинских беженцев на русском языке «некорректно». Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс в эфире LTV, передает LSM.

Глава страны осудил принятое в срочном порядке решение Сейма. Среди потенциальных рисков политик назвал снижение разнообразия и оригинального контента в латвийском инфополе, а также проблемы в сфере интеллектуальной собственности из-за «приспособления контента к языкам национальных меньшинств».

Совет по общественным электронным СМИ должен применять закон «в соответствии с национальными интересами Латвии», отметил Левитс, имея в виду предоставление переселенцам доступа к новостным передачам на украинском языке. Он также указал на невозможность передать закон на всенародный референдум и повторно рассмотреть его в Сейме.

В марте парламент Латвии принял закон о поддержке гражданского населения Украины. В его рамках предполагается оказание помощи беженцам, однако изначально язык, на котором планировали информировать переселенцев, не был конкретизирован.

Ранее в стране заблокировали российский новостной агрегатор СМИ2. Генеральный директор агрегатора заявил, что его сотрудники все равно найдут способ транслировать российские новости жителям Латвии.

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