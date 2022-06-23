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В Китае предсказали ответ России Литве из-за Калининграда

Журналист Юэгуан допустил претензию России на Клайпедский порт из-за Калининграда

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Журналист Хоуша Юэгуан заявил, что Россия может предъявить Литве территориальные претензии на Клайпедский порт после решения о транспортной блокаде Калининграда. Об этом он написал в колонке для «Гуаньча».

Автор материала предсказал ответ России Литве и допустил экономические и политические решения Москвы, включая претензии на возвращении территорий, полученных после 1945 года. В частности, Россия может потребовать вернуть Клайпедский порт переданный Советскому Союзу на основании Потсдамской конференции 1945 года.

«Уже позже, через некоторое время после войны Иосиф Сталин решил отдать его Литве. Как правопреемник Советского Союза Литва, нарушив соглашение о пограничных перевозках, создала необходимость пересмотреть право собственности на Клайпедский порт», — заявил обозреватель из Китая.

Подобное требование, как и возможный пересмотр решения о признании независимости Литвы, повлияет на статус Вильнюса как члена НАТО. Юэгуан напомнил, что у стран-членов альянса не должно быть территориальных споров.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, включенных в санкции Евросоюза. Транзит прекратился в 00:00 18 июня.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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