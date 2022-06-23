Подполковник ВС США Девис заявил, что ВСУ терпят от России разгромное поражение в Донбассе

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США Дэниел Девис признал, что нынешняя военная обстановка в Донбассе похожа на разгромное поражение украинской армии на этом направлении. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — заявил офицер. По его словам, на данный момент нет никаких рациональных оснований надеяться на возврат потерянных территорий под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что российская армия методично уничтожает очаги сопротивления ВСУ и с каждым днем значительно снижает их боеспособность.

Девис подчеркнул, что ВСУ терпят поражение из-за недостаточного количества отправленных Киеву западных вооружений, поэтому разгром Украины неизбежен. Также подполковник раскритиковал руководство США за стремление использовать украинское государство для ослабления и провоцирования России. «Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона», — резюмировал офицер.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что подразделения ВСУ массово сдаются в плен союзным силам под Северодонецком и Лисичанском, они десятками выходят к российским военным.