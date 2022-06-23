Дочь взяла у отца десятки тысяч рублей на выпускной и не смогла окончить школу

Дочь взяла у отца 33 тысячи рублей на выпускной и была отстранена от участия в нем

Дочь взяла у отца десятки тысяч рублей на подготовку к выпускному и вечерний наряд и не смогла окончить школу. История заинтересовала журналистов LadBible.

Британец Мэттью Грейнджер потратил 500 фунтов стерлингов (около 33 тысяч рублей) на вечернее платье и взнос за торжественное мероприятие в честь завершения выпускных экзаменов у 16-летней Лилли. Вскоре руководство учебного заведения отстранило школьницу от участия в празднике, так как она не набрала нужного количества баллов.

Известно, что для посещения вечера выпускнице необходимо было набрать 500 баллов. Данная оценка складывалась из посещения факультативных занятий, пунктуальности и регулярного присутствия на уроках. Однако, когда британец внес плату за мероприятие, выяснилось, что его дочь набрала 491,5 балла.

Тем не менее родитель получил извещение с просьбой сделать взнос до того, как его уведомили о том, что девушке запретили появляться на выпускном. «Они вынудили меня отдать деньги, а затем обманули», — возмутился Грейнджер. Утверждается, что причину, по которой школьнице снизили баллы, представители учебного учреждения не разглашают. По словам самой Лилли, ее оценки снизили по причине того, что некоторое время она болела и пропускала занятия.

В феврале блогерша Луиза Мэй пожаловалась на свою мать, которая сравнила ее со стриптизершей из-за откровенного платья на выпускной. Девушка выбрала красный наряд длины миди с глубоким декольте и разрезом от бедра. Увидев платье, родительница возмутилась и сочла его вульгарным.