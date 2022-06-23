Врач предупредил об опасности отдыха на море

ЛОР Зайцев предупредил о возможности заболеть гайморитом и отитом на море

Риноотоларинголог Владимир Зайцев предупредил, об опасности отдыха на море. О том, что радость от пребывания на курорте может омрачиться появлением болезней, ЛОР рассказал изданию «Слово и дело».

Зайцев напомнил, что каникулы на морском побережье могут помочь вылечить множество заболеваний, однако там же можно заболеть гайморитом, отитом и не только. Поэтому врач не советует отправляться в отпуск людям, страдающим заложенностью носа или насморком. «Легкий насморк, скорее всего, перейдет в состояние гайморита или риносинусита, когда воспаляются слизистая и пазухи носа», — предупреждает он

Если родители не долечили у детей аденоидит, то у юных курортников после долгого нахождения в воде может начаться сильное воспаление, предостерег врач. «Воспаление аденоидных вегетаций может начаться на море при бесконтрольном купании в холодной воде или, если вода цветущая, пахнущая, с тиной», — подчеркнул эксперт.

По словам врача, смена климата, ритма жизни и питания может вызвать воспаление задней стенки глотки и миндалин. В основном это происходит из-за кондиционеров и резкого перепада температур, когда турист заходит с жары в сильно охлажденное помещение, пояснил он. «Также на состояние здоровья влияют прохладительные напитки, мороженое, долгое нахождение в холодной воде. Это может спровоцировать воспаление задней стенки глотки и небных миндалин. Это либо острый фарингит, либо ангина, либо воспаление тонзиллита», — подчеркивает Владимир Зайцев.

Разные виды воспалений ушей — одни из самых распространенных болезней, которые обостряются во время отпуска. Морская вода через нос попадает в носоглотку, затем — в слуховую трубу и провоцирует воспаление среднего уха. Отит может начаться и находиться в зачаточном состоянии в поездке и усилиться во время перелета из-за сильного давления.

«Перелеты сейчас вынужденно стали длительнее: если раньше до Сочи летели два часа, то теперь — четыре часа. В два раза выше вероятность того, что человек может заболеть. Перелет обратно на самолете может спровоцировать воспаление уха, воспаление слуховой трубы», — конкретизирует риноотоларинголог.

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