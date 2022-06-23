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Появилось видео с последними минутами жизни Юрия Шатунова

Появилось видео с последними минутами жизни Юрия Шатунова

В Tegeram-канале Shot появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни российского певца Юрия Шатунова.

На кадрах видно, как друзья забирают бывшего солиста группы «Ласковый май» из машины и ведут его в больницу. Состояние музыканта тяжелое, он не может идти без посторонней помощи.

В медицинском учреждении Шатунову диагностировали инфаркт миокарда, после этого его направили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Там певец скончался.

Ранее главврач Домодедовской ЦГБ назвал причину инфаркта у Шатунова. Ею стала оторвавшаяся в сердце бляшка.

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Дениза Мацаева
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