Главврач Домодедовской ЦГБ назвал причину инфаркта у Шатунова

Главврач Домодедовской ЦГБ: инфаркт у Шатунова спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце

Инфаркт миокарда у бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце. Об этом сообщил «Звезде» главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По его словам, врачи реанимировали певца два часа. «В общей сложности почти два часа врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, не удалось его спасти», — сказал Осипов.

Ранее главврач сообщил, что Шатунов был доставлен друзьями в Домодедовскую ЦГБ 22 июня в 23:30 в состоянии клинической смерти.

Источники «Ленты.ру» сообщили о смерти Шатунова утром 23 июня, эту информацию подтвердил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.

Собеседники «Ленты.ру» также рассказали, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы.