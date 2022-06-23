Профессор развеяла миф об опасности гемангиом

Профессор Юлия Галлямова назвала гемангиомы неопасным косметическим дефектом

Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова развеяла миф об опасности гемангиом, красных образований на коже. О том, почему у некоторых людей появляются яркие пятна, она рассказала изданию News.ru.

Доктор медицинских наук объяснила, что гемангиомы — это по сути расширенные сосуды. Она подчеркнула, что, несмотря на опасения многих ее пациентов, гемангиомы неопасны. Однако некоторых людей они раздражают, поэтому Галлямова предлагает их считать косметическим дефектом.

«Они неопасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, но это не доказано. В доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта, что в принципе легко исправить, просто их удалив на коже. Но бежать к дерматологу, испугавшись, конечно, не стоит», — объяснила дерматолог.

Ранее Юлия Галлямова назвала способ сохранить молодость кожи. Во избежание появления несовершенств косметолог рекомендует использовать солнцезащитный крем, который является лучшей профилактикой старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний.