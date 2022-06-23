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Профессор развеяла миф об опасности гемангиом

Профессор Юлия Галлямова назвала гемангиомы неопасным косметическим дефектом

Фото: Shutterstock

Врач-дерматолог, профессор Юлия Галлямова развеяла миф об опасности гемангиом, красных образований на коже. О том, почему у некоторых людей появляются яркие пятна, она рассказала изданию News.ru.

Доктор медицинских наук объяснила, что гемангиомы — это по сути расширенные сосуды. Она подчеркнула, что, несмотря на опасения многих ее пациентов, гемангиомы неопасны. Однако некоторых людей они раздражают, поэтому Галлямова предлагает их считать косметическим дефектом.

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«Они неопасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, но это не доказано. В доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта, что в принципе легко исправить, просто их удалив на коже. Но бежать к дерматологу, испугавшись, конечно, не стоит», — объяснила дерматолог.

Ранее Юлия Галлямова назвала способ сохранить молодость кожи. Во избежание появления несовершенств косметолог рекомендует использовать солнцезащитный крем, который является лучшей профилактикой старения и предотвращает развитие онкологических заболеваний.

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Вера Владзиевская
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