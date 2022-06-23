Крупнейшему российскому производителю серебра стало некуда девать слитки

Polymetal накапливает запасы серебряных слитков и не может их продать из-за санкций

Крупнейший в России производитель серебра Polymetal заявил об увеличении числа серебряных слитков на складах, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу.

«Polymetal продолжает накапливать запасы серебряных слитков в виду отсутствия надежных каналов экспорта и возможностей сбыта на внутреннем рынке», — отметили в компании. По оценкам Polymetal, в 2022 году доля серебряных слитков в структуре реализации может оказаться менее 5 процентов. Физические объемы накопленного металла не раскрываются из соображений безопасности.

До этого компания Polymetal в основном продавала серебро в слитках в Европу, теперь его стало некуда девать из-за западных санкций. Евросоюз и Великобритания ранее ввели запрет на импорт российского серебра.

Не только в этой сфере наблюдаются проблемы со сбытом. Так, крупнейший в мире производитель фанеры, российская «Свеза», резко сократил производство. Компания недозагружена на 60-80 процентов из-за невозможности экспортировать свою продукцию.