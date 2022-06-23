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НАСА испытает Starling

SpaceNews: НАСА испытает рой спутников Starling

Фото: Blue Canyon Technologies / NASA

НАСА в рамках проекта Starling планирует запустить четыре спутника формата CubeSat, которые в составе роя на околоземной орбиты будут должны взаимодействовать друг с другом. Об этом пишет SpaceNews.

Издание пишет, что наземный оператор будет управлять четырьмя космическими аппаратами как одним объектом. «Вместо того, чтобы иметь один монолитный космический корабль, от правильной работы которого вы зависите, вы можете иметь несколько меньших космических аппаратов, которые дешевле», — говорит руководитель программы Starling Ховард Кэннон.

В рамках эксперимента специалисты планируют провести несколько экспериментов. В одном ожидается проверить способность роя спутников выполнять поставленные задачи в случае потери одного из них. В другом — протестировать автономную систему ориентирования спутников в пространстве, использующую исключительно звездные датчики. В рамках третьего эксперимента ожидается проверка системы автономного управления и реконфигурации роя.

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Спутники Starling производятся Blue Canyon Technologies — дочерней компанией Raytheon Technologies. Запуск космических аппаратов намечен на конец года с базы Вандерберг в Калифорнии при помощи ракеты Firefly Aerospace Alpha.

В июне «Роскосмос» сообщил, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск 162 спутников.

В том же месяце гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что на околоземной орбите находится около 160 спутников гражданского и военного назначения.

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Иван Потапов
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