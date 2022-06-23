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Российский депутат получил три года условно за мошенничество в крупном размере

В Туле депутат гордумы приговорен к трем годам условно за мошенничество с трудоустройством

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Суд приговорил к трем годам лишения свободы условно депутата Тульской городской думы Александра Бороненко. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по статье 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ему назначен испытательный срок на три года и штраф в размере 500 тысяч рублей. Также суд наложил арест на имущество обвиняемого и третьих лиц на сумму более 630 тысяч рублей.

По данным ведомства, в период с октября 2019-го по декабрь 2021 года Бороненко помог с устройством на работу в качестве своих помощников четырем гражданам, которые по факту не исполняли своих обязанностей, а зарплату за них получал сам депутат. Ущерб бюджету Тулы составил более 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российского чиновника осудили на пять лет условно за взятки.

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Екатерина Власова
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