Ветеран СВР заявил о причастности Хрущева к раскрытию разведчика Кима Филби

Ветеран СВР заявил, что Никита Хрущев случайно выдал советского разведчика Кима Филби

Никита Хрущев случайно выдал легендарного агента советской разведки Кима Филби во время беседы с иностранными представителями. Об этом рассказал ветеран Службы внешней разведки (СВР) России на мероприятии в честь презентации книги о разведчике-нелегале Алексее Козлове, его слова цитирует корреспондент «Ленты.ру».

По словам ветерана, политики часто «выбалтывают» тайны, что приводит к провалам разведчиков. Так, на одной из встреч Хрущев признался иностранцам, что он осведомлен о том, что против СССР затевается операция.

«А об этой операции знали только пять или шесть человек, потому что Филби был представителем английской разведки при ЦРУ. И все. И Филби пришлось спасать в нефтяном танкере, по пояс в воде, вытаскивать его из Ливана в Одессу», — поделился ветеран.

Гарольд Адриан Рассел «Ким» Филби был руководителем знаменитой Кембриджской пятерки, состоявшей из выпускников Тринити-колледжа, которые сотрудничали с СССР. Благодаря им советское правительство получало ценную информацию до и после Второй мировой войны. В частности, именно Филби достал и передал Советам сведения о ядерной программе США и о заговоре с целью свержения коммунистического режима в Албании.

С 1963 по 1988 года Килби жил в Советском Союзе. После смерти его похоронили на Кунцевском кладбище в Москве.