Тренер чирлидеров два года растлевала 12-летнюю подопечную и оказалась в тюрьме

Тренера команды чирлидеров Алишу Ткач арестовали за растление ученицы в 2012 году

В США арестовали и отправили в тюрьму бывшего тренера команды чирлидеров Алишу Ткач, которая на протяжении двух лет растлевала 12-летнюю ученицу. Об этом сообщает International Business Times.

Согласно судебным документам, женщина, которой сейчас 33 года, непристойно домогалась своей подопечной с 2012 по 2014 год, когда работала тренером команды чирлидеров в спортивном зале Superior Cheer All Stars города Ист-Провиденс, штат Род-Айленд. Ее жертва рассказала о случившемся только в апреле 2022 года, после чего началось расследование. Пострадавшая утверждает, что терпела издевательства со стороны тренера «почти каждый день».

Бывшая владелица спортзала, Доун Кастонгей, показала, что ничего не знала о двухлетних домогательствах. Тем не менее в ее официальном заявлении сказано: «Я знаю, что (имя скрыто) не хотела, чтобы Алиша работала с ней, но позже оказалось, что они продолжали встречаться в парке, а Алиша дарила (имя скрыто) подарки».

Ткач, которая в последние годы работала в некоммерческой медицинской организации Care New England, была арестована в пятницу, 17 июня, и заключена в тюрьму без права освобождения под залог. Ей предъявлены обвинения по семи пунктам статьи о растлении малолетних. Первое судебное заседание состоится в четверг, 24 июня.

Представители Care New England заявили, что перед наймом проверяли биографию Ткач и не нашли никаких признаков преступного поведения в прошлом.

Ранее сообщалось, что в американском городе Эспаньола, штат, Нью-Мехико, учительница старшей школы завела сексуальные отношения с подростком и попала в тюрьму. Позже выяснилось, что женщина состояла в сексуальных отношениях с еще одним учеником.