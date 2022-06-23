Стилисты перечислили самые модные джинсовые юбки

Редакторы Vogue включили в список самых модные джинсовых юбок модели со стразами

Редакторы Vogue перечислили самые модные модели джинсовых юбок в 2022 году. Соответствующий список появился в сайте итальянской версии издания.

В первую очередь журналисты посоветовали обратить внимание на упомянутый предмет гардероба, украшенный бахромой, в котором неоднократно появлялись на публике супермодели Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Помимо этого, по словам экспертов, трендовыми стали вещи с различными вышивками, а также со множеством страз или кристаллов.

Кроме того, стилисты включили в подборку такие изделия с пуговицами спереди, которые были особенно популярны в 1960-х годах, и модели в стиле брюк-карго, оформленных широкими карманами. Согласно материалу, актуальными в текущем сезоне стали плиссированные юбки и одежда из темной джинсы.

Ранее российский стилист назвала откровенные наряды главным трендом лета. По словам Анны Рыковой, самым модным предметом гардероба оказалась мини-юбка. Трендовыми также стали короткие платья, облегающая одежда с глубокими вырезами и вещи ярких цветов.