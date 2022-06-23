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Угнавшего полицейскую машину рецидивиста поймали через неделю в Москве

Силовики задержали в Москве рецидивиста, угнавшего полицейскую машину в Петербурге

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Полицейские поймали в Москве 45-летнего мужчину, который неделю назад в Санкт-Петербурге угнал у сотрудника МВД служебную машину во время своего задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

При встрече подозреваемый представился силовикам именем своего брата, однако его обман раскрылся после того, как его нашли в базе федерального розыска. Мужчина имеет несколько судимостей и является рецидивистом по кражам. Он освободился из колонии после отбытия очередного срока в 2018 году.

По данным полиции, в Москве он расплатился фальшивыми 500 евро за аренду автомобиля Merсedes с водителем. Мужчина уехал из столицы в Петербург, но там его задержали за кражу и наркотики. Однако, когда полицейский вышел из служебной машины на АЗС, подозреваемый воспользовался моментом и вновь сбежал, угнав транспортное средство.

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Любовь Ширижик
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