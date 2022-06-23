Стала известна причина смерти Шатунова

Директор Шатунова сообщил о смерти певца от обширного инфаркта

Российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет, сообщил «Ленте.ру» директор исполнителя Аркадий Кудряшов. По его словам, у артиста был обширный инфаркт.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — сказал Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Подростковые годы артист провел в детском доме — его родители были в разводе, мать умерла, когда Шатунову было 11 лет. В детском доме он познакомился с Сергеем Кузнецовым, который был руководителем кружка самодеятельности — с этого момента началась история группы «Ласковый май».

Артист стал звездой в раннем возрасте, до последних дней он занимался музыкой. В 2019-м он выпустил альбом «Любимые песни», а в 2020-м презентовал еще три композиции — «Спасибо Тебе», «Остановиться не могу» и «Заметает листья снег».

Накануне стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Его родственники сообщили, что российский артист камерунского происхождения умер от остановки сердца во время операции на почках.