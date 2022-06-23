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Признание Венедиктова иноагентом сочли законным

Черемушкинский суд Москвы отклонил административный иск Венедиктова к Минюсту

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Черемушкинский суд Москвы признал законным включение главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд отклонил административный иск Венедиктова к Минюсту о признании незаконным его включение в список иностранных агентов. «В удовлетворении искового заявления (...) отказать», — говорится в заявлении судьи.

О том, что главред «Эха Москвы» оспорил статус иноагента, сообщалось 7 июня. Минюст России внес Венедиктова, а также журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко, в список иностранных СМИ-иноагентов 22 апреля. Тогда главред радиостанции заявил, что намерен обжаловать статус иностранного агента в суде. Он также счел, что решение ведомства не было связано с событиями, повлекшими закрытие «Эха Москвы».

В марте стало известно о ликвидации радиостанции и сайта «Эха Москвы». До этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции. В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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Асель Минбаева
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