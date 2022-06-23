СКР возбудил дела в отношении 20 военнослужащих ВСУ после обстрелов в ЛНР и ДНР

СКР возбудил два дела в отношении 20 военнослужащих ВСУ после обстрелов в ЛНР и ДНР

Российские следователи возбудили два уголовных дела в отношении 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к обстрелам населенных пунктов в ДНР и ЛНР. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Среди них есть военные из 24-й отдельной механизированной, 25-й отдельной парашютно-десантной, 30-й отдельной механизированной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. По данным следствия, в период с 22 по 23 июня 2022 года фигуранты отдавали и выполняли приказы о прицельных артобстрелах инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Макеевке, Горловке, Светлодарске, Владимировке, Зайцеве, Ясиновке и Ивановке в ДНР, а также в городах Попасная и Стаханов в ЛНР.

В результате обстрелов в ДНР два человека погибли, пять мирных жителей получили ранения, а также были повреждены 30 домов, в том числе школы. После атак городов в ЛНР была ранена местная жительница, а также сломано оборудование водонапорной насосной станции. Сотрудники СКР сейчас продолжают устанавливать личности украинских военных.