В Приамурье россиянин выстрелил из охотничьего ружья в полицейского

В Приамурье 52-летнего мужчину арестовали за выстрел в полицейского из охотничьего ружья

В Приамурье арестовали 52-летнего жителя поселка Уруша, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 22 июня нетрезвый фигурант с веранды дома на Партизанской улице выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в стража порядка.

Позже россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

10 июня стало известно, что полицейскому выстрелили в живот во время драки в Новой Москве.