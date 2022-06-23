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В Приамурье россиянин выстрелил из охотничьего ружья в полицейского

В Приамурье 52-летнего мужчину арестовали за выстрел в полицейского из охотничьего ружья

Фото: Zamir Usmanov / Globallookprss.com

В Приамурье арестовали 52-летнего жителя поселка Уруша, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 22 июня нетрезвый фигурант с веранды дома на Партизанской улице выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в стража порядка.

Позже россиянина задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

10 июня стало известно, что полицейскому выстрелили в живот во время драки в Новой Москве.

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Елизавета Новикова
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