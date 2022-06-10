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Полицейского ранили в живот в Новой Москве

Полицейскому выстрелили в живот в ходе драки в Новой Москве

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Полицейского ранили в живот во время драки в Новой Москве — в мужчину выстрелили. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает РЕН.

По данным телеканала, инцидент произошел ночью в поселке Мосрентген — там завязалась драка, в ходе которой пострадал сотрудник полиции метрополитена. В результате случившегося у него диагностировали перелом носа, огнестрельное ранение живота, закрытую черепно-мозговую травму. Иные обстоятельства случившегося пока что неизвестны.

Ранее стало известно, что видео с дракой между полицейским и жителем Санкт-Петербурга изучит полиция — в ведомстве начали проверку после публикации видеокадров в сети. Приметы участников другой драки, произошедшей до этого, были переданы нарядам полиции, при работе по ним был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе досмотра возник конфликт, который и сняла на видео спутница мужчины.

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Леонид Микуляк
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