Видео с дракой между полицейским и жителем Петербурга изучит полиция

Полиция изучит видео драки между россиянином и полицейским в Петербурге

Видео с дракой между полицейским и жителем Санкт-Петербурга изучит полиция — в ведомстве начали проверку после публикации видеокадров в сети. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, накануне, 6 июня, в правоохранительные органы Адмиралтейского района города поступило сообщение о применении газового оружия во время конфликта. Приметы участников драки были переданы нарядам полиции, при работе по ним был остановлен молодой человек, который по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе досмотра возник конфликт, который и сняла на видео спутница мужчины. В региональном главке МВД решили проверить обстоятельства случившегося.

Ранее смертельная драка в Челябинске с участием российских следователей попала на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин начинают рукопашную схватку посреди улицы. Один из них падает, пытается встать и получает удар ногой в голову от следователя по особо важным делам, после чего теряет сознание. Спустя несколько минут к пострадавшему подошли случайные прохожие, которые оказали ему помощь.