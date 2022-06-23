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Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России

НРА: снижение первого взноса по ипотеке приведет к высокой закредитованности

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Снижение или отсутствие первоначального взноса по ипотеке в России приведет к высокой закредитованности граждан и их неспособности погасить задолженность. Такую оценку дала гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет в интервью «РИА Новости».

«Я — за субсидирование ставок, но при этом против ослабления условий по ипотеке, то есть сокращения первоначального взноса или выдачи такого кредита без первоначального взноса», — заявила Розенцвет. Она добавила, что такого развития ситуации не стоит опасаться, пока существуют ограничения долговой нагрузки физических лиц.

В мае программу жилищного кредитования без первоначального взноса впервые запустил Сбербанк. В ее рамках граждане могут приобрести новую недвижимость под залог находящейся в собственности квартиры. Рассчитывается, что программа поможет клиентам банка улучшить жилищные условия без продажи старого жилья.

В апреле россиянам назвали минимальный доход для оплаты ипотеки — 200-250 тысяч рублей. Сумма рассчитана на жилищный кредит в Москве и Санкт-Петербурге при ставке 17 процентов годовых и сумме кредита около 10 миллионов рублей с учетом дополнительной долговой нагрузки на заемщика.

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