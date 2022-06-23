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Россияне нашли способ заработать во время путешествий на южные курорты

Все больше россиян начали совмещать летний отпуск с работой в сфере услуг на курортах

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российские туристы нашли способ частично компенсировать затраты на летний отпуск. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С наступлением туристического сезона все больше россиян начали использовать отпуск в южных регионах как возможность дополнительного заработка — путешественники совмещают отдых и работу в сфере услуг. Отмечается, что на курортах зачастую платят по часам и не трудоустраивают официально.

По словам учительницы из Калужской области Татьяны Тетериной, она приехала в отпуск в Анапу и нашла вакансию в отеле на стойке регистрации. Днем девушка работает, а вечером отдыхает у моря. Она добавила, что приезжих сотрудников поощряют премиями и бесплатными экскурсиями.

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При этом россияне признаются, что после такого отпуска начали задумываться об окончательном переезде на юг. Как рассказала бывшая жительница Нижневартовска Дарья Далиева, три года назад она отправилась в путешествие в Дагестан и не вернулась обратно. Сначала девушка работала гидом, а позже открыла собственную туристическую фирму.

Владислав Баскаков, переехавший в Дагестан из Санкт-Петербурга, устроился шеф-поваром в местное кафе. «Большой город требует от тебя выжимки, во всех смыслах этого слова. И когда ты приезжаешь сюда, ты понимаешь, что находишься в тишине, в некоем спокойствии, равновесии, которое, в целом, и нужно человеку», — рассказал он.

Ранее в апреле британский сервис для бронирования отелей Hoo объявил о поиске сотрудника, который будет тестировать подушки в гостиницах. Как указано в описании вакансии, успешно прошедший отбор кандидат должен будет провести по два дня в 52 отелях Великобритании и поделиться впечатлениями о каждом из них.

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Мария Гейн
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