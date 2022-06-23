В Нижнем Новгороде вышел путеводитель по старому городу

В Нижнем Новгороде создали путеводитель по историческим кварталам города

В Нижнем Новгороде вышел путеводитель по историческим кварталам города с уникальной деревянной застройкой XIX века. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

В него вошли главные улицы старого города, связанные с именами Горького, Шаляпина, Короленко и других известных личностей. На карте отмечены ключевые достопримечательности кварталов — дома, стрит-арт объекты, усадьбы и другие локации, которые могут быть интересны туристам.

«Такая компактная подсказка поможет легко ориентироваться на месте», — отмечается в публикации. Созданием путеводителя занимался туристический центр Visit Nizhny.

Ранее, 23 июня, в Нижнем Новгороде открылся вейк-парк, где можно покататься на вейкборде, сапах и водных лыжах. Объект располагается за физкультурно-оздоровительным комплексом «Мещерский» и пока что работает в тестовом режиме.