В Москве задержали вора в законе Заура Сухумского

Уголовный розыск задержал в Москве вора в законе Заура Сухумского с 4 граммами мефедрона

В Москве сотрудники уголовного розыска МВД задержали 50-летнего вора в законе Георгия Минашкина — он же Заур Гвадзабия, известный в криминальном мире как Заур Сухумский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Авторитета остановили на Митинской улице 22 июня. При нем правоохранители нашли четыре грамма мефедрона, что по закону является крупным размером и наказывается лишением свободы до 10 лет. На оперативном видео Заур Сухумский отрицает свою связь с ворами.

На кадрах Минашкин говорит об имеющихся у него судимостях, а на вопрос о воровском статусе ответил, что является гражданином России, контакты с другими представителями преступного мира не поддерживает и никого из них не знает, на сходках не был. Заур Гвадзабия — его родственник.

Гвадзабия был коронован кутаисским кланом в 1999 году, но через четыре года лишился статуса за неворовское поведение по решению авторитетных представителей преступного мира Мераба Джангвеладзе и патриарха Сухумской воровской семьи Како Кохии.

Спустя 11 лет Заур Сухумский вернул воровское звание. В 2015 году его избили родственники лидера криминального мира Захария Калашова (Шакро Молодой).