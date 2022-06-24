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Во Франции вынесли приговоры восьми похитителям граффити Бэнкси

Во Франции суд приговорил к тюремному заключению похитителей граффити Бэнкси

Фото: Yara Nardi / Reuters

Во Франции суд приговорил к тюремному заключению похитителей граффити стрит-арт-художника Бэнкси. Об этом сообщает CNN.

В суде заявили, что семеро граждан Франции и гражданин Италии приговорены к лишению свободы сроком до двух лет. Они не будут отбывать наказание в исправительном учреждении, но обязаны носить электронные браслеты. Адвокат одного из подсудимых Ромен Руиз назвал такое решение мудрым.

На работе La jeune fille triste («Грустная девушка») изображена человеческая фигура в черно-белой вуали. Произведение посвящено жертвам теракта в Париже, случившегося в 2015 году. Через четыре года после этого работу украли. Рисунок был нанесен на одну из запасных дверей театра, его вырезали и унесли несколько человек в капюшонах.

13 ноября 2015 года террористы напали на «Батаклан», когда там проходил концерт группы Eagles of Death Metal. Боевики начали расстреливать людей, а потом захватили заложников. Погибли около 90 человек. В тот же день в Париже прогремел взрыв возле стадиона, были организованы нападения на посетителей нескольких кафе. Всего жертвами терактов стали 130 человек.

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Марина Погосян
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