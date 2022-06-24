Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Москалькова призвала разобраться со статусом прибывших в Россию с Украины людей

Москалькова обратилась в МВД из-за «мизерного» количества украинцев, получивших убежище

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение в МВД и ФСБ, в котором призвала разобраться со статусом прибывших в Россию с Украины людей, передает РБК.

Временное убежище в России с конца февраля предоставили 55 тысячи украинцам, такая цифра выглядит «мизерной», заявила омбудсмен в ответ на данные, озвученные представителем МВД Виталием Яковлевым.

Москалькова сочла необходимым определить статус всех 1,5 миллионов прибывших из Украины. «Если на нашей территории находится 1,5 миллиона прибывших, то в каком же статусе остальные люди находятся? Почему они до сих пор не получили?» — поинтересовалась омбудсмен.

По ее мнению, острой остается ситуация и с возвратом украинских беженцев обратно. «Вот сейчас из Псковской области 50 человек хотят вернуться в Мариуполь», — объяснила Москалькова.

Она подчеркнула, что оказать им помощь мешает отсутствие какой-либо нормативной базы.

Ранее российский омбудсмен рассказала, что матери украинских военных просят не возвращать их на родину.

Москалькова указала, что подобные обращения поступили и от самих пленных.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В России назвали условия возобновления переговоров с Украиной
В ЛДПР объяснили появление покойного Жириновского онлайн в соцсети
Швейцария нашла способ закупать российское золото
Прибыль ПСЖ от приглашения Месси подсчитали
В Херсоне заявили о причастности к взрыву украинских диверсантов
Минобороны показало пленных из «Горского котла»
Стали известны детали взрыва в Херсоне
Кадыров заявил об освобождении города в ЛНР
Авиакомпания потеряла чемодан с прахом матери пассажирки
«Роскосмос» подтвердил возможный обмен оборудованием ExoMars с ЕКА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.