Стало известно о просьбах родных украинских пленных не возвращать их на родину

Москалькова заявила, что родные украинских пленных в РФ просят не возвращать их на родину

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что многие родные украинских военнопленных, находящихся в России, просят не возвращать их на родину. По ее словам, люди боятся репрессий или новой отправки на фронт, передает РИА Новости.

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить о их судьбе [семьям]. Я и мои сотрудники полностью это выполнили», — рассказала она.

Ранее омбудсмен доложила президенту Владимиру Путину, что ситуация с попавшими в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) российскими военными вызывает обеспокоенность. По ее словам, у России нет данных о соблюдении прав российских пленных украинской стороной и представители Международного Красного Креста до сих пор не информировали о посещении попавших в плен россиян.

