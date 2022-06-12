Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о просьбах родных украинских пленных не возвращать их на родину

Москалькова заявила, что родные украинских пленных в РФ просят не возвращать их на родину

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что многие родные украинских военнопленных, находящихся в России, просят не возвращать их на родину. По ее словам, люди боятся репрессий или новой отправки на фронт, передает РИА Новости.

«Когда я проводила в Севастополе прием граждан украинских, пленных, большинство из них просили меня сообщить о их судьбе [семьям]. Я и мои сотрудники полностью это выполнили», — рассказала она.

Ранее омбудсмен доложила президенту Владимиру Путину, что ситуация с попавшими в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) российскими военными вызывает обеспокоенность. По ее словам, у России нет данных о соблюдении прав российских пленных украинской стороной и представители Международного Красного Креста до сих пор не информировали о посещении попавших в плен россиян.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Черноморский флот запустил четыре крылатых ракеты по объектам ВСУ
На рейсе российской авиакомпании внезапно скончался пассажир
Кремль заявил о бережном отношении к оставшимся в стране иностранным компаниям
Стало известно о просьбах родных украинских пленных не возвращать их на родину
Стало известно о возможном обмене приговоренных наемников в ДНР на Медведчука
Москвичам перечислили мероприятия в День России
Название «Вкусно и точка» у российского «Макдоналдса» сочли временным
Елизавета II поднялась в списке самых долго правящих монархов
Захарова отреагировала на призыв передать Украине ядерное оружие
Российские звезды начали распродавать вещи из своего гардероба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.