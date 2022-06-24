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В Нальчике начался чемпионат по классическим шахматам

Республиканский чемпионат по классическим шахматам начался в Нальчике, Кабардино-Балкария

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Республиканский чемпионат по классическим шахматам начался в Нальчике, Кабардино-Балкария. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, соревнования между жителями региона проводят в 79 раз. Отмечается, что среди участников присутствуют как начинающие игроки, так и шахматисты, претендующие на звания кандидатов в гроссмейстеры и перворазрядников. Призерам вручат не только традиционные спортивные награды, но и денежные премии.

Известно, что в числе игроков призер чемпионата мира среди паралимпийцев Чамал Гедгафов, лидер турниров европейского и российского уровней Фатима Шахмурзова, многократный чемпион Кабардино-Балкарии Александр Козак. Соревнования будут проходить в девять туров, завершающий состоится 27 июня.

По словам организаторов чемпионата, интерес представителей молодого поколения к указанному виду спорта увеличивается с каждым годом, а в профильные школы и секции Кабардино-Балкарии записываются все больше желающих.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль «Кабардино-Балкария-100» состоялся в Нальчике. Отмечалось, что праздничные мероприятия, посвященные столетнему юбилею республики, в общей сложности длились пять дней. В ходе фестиваля зрители смотрели фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были запланированы творческие встречи с артистами.

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Майя Пономаренко
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