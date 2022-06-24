В России покажут исторический футбольный матч

VK Видео покажет товарищеский матч московского «Динамо» против «Амкала»

Платформа VK Видео покажет товарищеский матч московского «Динамо» против «Амкала», любительского футбольного клуба, состоящего из блогеров и киберспортсменов. Об этом стало известно из пресс-релиза «ВКонтакте».

Предстоящий матч станет первым в истории России, в котором команда блогеров-любителей сразится против профессиональных футболистов. Встреча пройдет 25 июня в 19:00. К ней могут подключиться пользователи соцсети, состоящие в группе «Динамо» во «ВКонтакте».

Помимо спортивного состязания, пользователи платформы VK Видео смогут увидеть предматчевое яркое шоу. В свой день рождения для любителей футбола выступит певец Егор Крид.

Встреча станет дебютом бывшего футболиста «Челси» серба Славиша Йокановича в качестве главного тренера бело-голубых. Также за московскую команду сыграет российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.