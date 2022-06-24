Разбогатевший при Трампе американец купил самый дорогой дом Флориды

Сооснователь Oracle Ларри Эллисон купил особняк во Флориде за 173 миллиона долларов

Американский предприниматель, сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон, который смог стать богаче во время президентства Дональда Трампа, купил особняк. Объект считается самым дорогим домом в штате Флорида, сообщает Mansion Global.

За особняк в муниципалитете Маналапан Эллисон заплатил 173 миллиона долларов (более 9,2 миллиарда рублей). Он оформил сделку через компанию, зарегистрированную по адресу собственного фонда. Продавцом выступил миллиардер Джеймс Кларк — он и его супруга, фотомодель Кристи Хинце-Кларк владели особняком с марта 2021 года, когда купили его за 94,2 миллиона долларов. Кларк назвал приобретение спонтанным, отметив, что они решили остаться жить в Нью-Йорке.

В поместье находятся несколько построек. Главная резиденция занимает более 5,7 тысячи квадратных метров. На участке есть гостевой дом с семью спальнями, а также два пляжных коттеджа и жилье для персонала. Объекты соединены между собой подземными туннелями. Территория оборудована бассейном, причалом и полем для гольфа.

В мае 2022 года во Флориде выставили на продажу дом, которым одно время владел бывший муж американской певицы Дженнифер Лопес, музыкант Марк Энтони. За объект попросили 12 миллионов долларов (на тот момент 739,5 миллиона рублей). Певец приобрел дом в середине 2010-х годов после развода с Лопес.