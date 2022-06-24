Givenchy выпустил джинсы с облупившейся краской за десятки тысяч рублей

Бренд Givenchy выпустил «грязные» джинсы с облупившейся краской за десятки тысяч рублей

Французский модный бренд Givenchy запустил в продажу «грязные» джинсы за десятки тысяч рублей. Соответствующие товары появились на сайте компании.

Так, в ассортименте марки теперь представлены женские и мужские вещи из денима с эффектом потрескавшейся краски или облупившейся штукатурки. Известно, что цена пары варьируется от 1270 до 2520 долларов (67,6-134,3 тысячи рублей) в зависимости от модели.

Брюки выпущены в разных цветовых вариациях: от хаки до ярко-голубых с вкраплениями коричневого и белого. Намеренно состаренные джинсы также имеют многочисленные потертости, дыры и торчащие нитки по всей поверхности. Стилисты бренда предлагают заправлять их в сапоги и сочетать с объемными толстовками, футболками и пиджаками.

В апреле люксовый бренд Balenciaga тоже представил коллекцию «грязной» одежды за десятки тысяч рублей. В ассортименте интернет-магазина появились мужские тренчи, спортивные костюмы и ботинки с имитацией пятен краски. Стоимость верхней одежды составляла около 265 тысяч рублей, худи и брюк — 85 тысяч, обуви — 88 тысяч.