Пляжная европейская страна перестала принимать у россиян документы на визы

АТОР: визовый центр Греции с 27 июня перестанет принимать документы на визы у россиян

Визовый центр Греции временно перестал принимать у россиян документы на визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в самом центре ссылаются на технические причины — обновление системы. При этом, когда пляжная европейская страна возобновит прием документов, не уточняется.

Также стало известно, что с 27 июня консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают работу. Однако уточняется, что визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам.

Портал «Турдом» сообщает, что заявители, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок.

Ранее в российском МИД заявили, что Греция перестала быть безопасной для отдыха граждан страной. В частности, во внешнеполитическом ведомстве рассказали «о фактах дискриминации и даже прямой агрессии».