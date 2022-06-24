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Пляжная европейская страна перестала принимать у россиян документы на визы

АТОР: визовый центр Греции с 27 июня перестанет принимать документы на визы у россиян

Фото: Marios Lolos / Globallookpress.com

Визовый центр Греции временно перестал принимать у россиян документы на визы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что в самом центре ссылаются на технические причины — обновление системы. При этом, когда пляжная европейская страна возобновит прием документов, не уточняется.

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Также стало известно, что с 27 июня консульства Греции в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге приостанавливают работу. Однако уточняется, что визовые центры продолжат оказывать консультационные услуги, а также выдавать паспорта туристам.

Портал «Турдом» сообщает, что заявители, у которых есть актуальная запись на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок.

Ранее в российском МИД заявили, что Греция перестала быть безопасной для отдыха граждан страной. В частности, во внешнеполитическом ведомстве рассказали «о фактах дискриминации и даже прямой агрессии».

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Ксения Жарова
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