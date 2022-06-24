Медиков проверят на халатность из-за смерти Шатунова

РЕН ТВ: сотрудников скорой помощи проверят на халатность из-за смерти певца Юрия Шатунова

Медиков проверят на халатность из-за смерти российского певца и экс-участника группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что сотрудникам скорой помощи может грозить до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По словам источника телеканала, этим вопросом займутся «соответствующие органы».

«Особенно их заинтересовала информация о том, что в диспетчерской фактически отказали в вызове скорой после звонка друзей Шатунова. Кроме того, на записи [c камер видеонблюдения] видно и другие нарушения. Например, вызывает вопросы то, что скорая забрала пациента с обширным инфарктом только почти через полчаса», — сказал собеседника телеканала.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что диспетчер отказалась отправлять бригаду скорой помощи на вызов к Шатунову. По словам источника «Известий», друзья певца позвонили в скорую и сказали, что «у человека плохо с сердцем», на что диспетчер ответила, что машин нет, фактически отказав в выезде бригады.

В Московской областной станции скорой медицинской помощи информацию позднее опровергли. Там заявили, что изначально друзья Шатунова хотели сами отвезти певца в больницу. Звонивший в диспетчерскую не вызвал бригаду скорой помощи, а уточнил местонахождение ближайшей больницы, на что специалист дал исчерпывающий ответ и предложил оформить вызов медиков. Однако позже они передумали и позвонили в скорую. Медики прибыли к экс-солисту «Ласкового мая» через три минуты.