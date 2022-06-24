Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Cбер и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг

Сбер и Минэкономразвития договорились о взаимодействии в сфере применения ИИ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сбер и Министерство экономического развития РФ заключили соглашение о взаимодействии в сфере применения технологий искусственного интеллекта. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и статс-секретарь, заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Соглашение предусматривает совместное развитие технологий в области искусственного интеллекта, включая разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Мы сотрудничаем с Минэкономразвития по широкому кругу вопросов. Одно из направлений нашего сотрудничества — совершенствование работы министерства в области предоставления госуслуг. В частности, у Сбера много полезных наработок в сфере использования технологий искусственного интеллекта, встраивания их буквально во все бизнес-процессы. Эти технологии позволяют нашим клиентам быстро, эффективно и безопасно решать онлайн практически весь спектр своих задач и тем самым экономят их время, деньги и нервы. Уверен, что совместная работа с Минэкономразвития позволит нам сделать существенно лучше и госуслуги», — отметил Александр Ведяхин.

По словам Алексея Херсонцева, в регионах идет процесс оптимизации государственных услуг, в том числе создаются центры оптимизации на базе МФЦ. «Соглашение поможет ускорить реализацию концепции предоставления услуг 24/7, которая направлена на то, чтобы люди могли решать свои задачи в любой момент времени и из любого места в один клик интуитивно понятным способом. Систематизация при помощи машинного обучения позволит совершенствовать однотипные группы госуслуг, а не каждую по отдельности», — добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Германия собралась национализировать часть «Северного потока-2»
Арестованный за надругательство над учеником тренер оказался серийным педофилом
Казахстан заявил о приверженности ценностям ОБСЕ
Разработан метод определения болезни Паркинсона по крови
Польша согласилась помогать Германии с нефтью в обход России
Студент зарезал отказавшуюся выйти за него замуж девушку
Тренер по вольной борьбе из Дагестана спас людей в смертельном ДТП в Москве
Вино в России начнут продавать в алюминиевых банках вместо стекла
Перечислены главные опасности летнего солнца
У россиян появилась возможность отдохнуть в ОАЭ по цене Турции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.