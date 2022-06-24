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69-я параллель

Музыкант отправился в марафонскую гонку до Салехарда с чумом

Музыкант Окотэтто отправился в марафонский забег до Салехарда с персональным чумом

Фото: @albert_okotetto

Поэт и музыкант Альберт Окотэтто из Ямало-Ненецкого автономного округа после концерта, проведенного в Надыме, устроил марафонский забег. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ямал-Медиа».

Россиянин планирует за четыре дня преодолеть 350 километров, конечной точкой его маршрута станет Салехард. Окотэтто отметил, что такие дистанции для него привычны. В марафон ямальский музыкант оправился вместе с помощниками. Им Окотэтто доверил нести персональный чум, в котором будет ночевать.

Артист заверил, что прогнозы синоптиков ему не страшны. Свою миссию он готов выполнять при любой погоде.

Ранее сообщалось, что любящая путешествия пенсионерка из Твери приехала на велосипеде в город Лабытнанги ЯНАО. Пожилая женщина рассказала, что на Ямале она ненадолго задержится. Вскоре она планирует посетить Киров, Чебоксары, Нижний Новгород.

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Анна Щербакова
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