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США объяснили поставки более мощного оружия Украине

Белый дом объяснил поставки более мощного оружия Украине «изменением характера боев»

Фото: Issei Kato / Reuters

США поставляют более мощные вооружения Украине в связи с изменением характера боевых действий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он отметил, что передача Киеву оружия ведется «не ради эскалации» конфликта. «По мере того как война изменяется и развивается, а война должна меняться и развиваться, и наш вклад также меняется и развивается», — сказал чиновник.

23 июня стало известно, что США выделят Украине транш военной помощи в размере 450 миллионов долларов. Украина получит новые РСЗО HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, а также патрульные катера, «чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути».

По подсчетам Белого дома, общая сумма американской военной помощи Украине с начала спецоперации составила 6,1 миллиарда долларов.

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Марина Совина
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