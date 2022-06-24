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В Уфе пройдет фестиваль «XXXIII Всероссийский олимпийский день»

В Уфе 25 июня состоится спортивный фестиваль «XXXIII Всероссийский олимпийский день»

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Уфе, Республика Башкортостан, пройдет спортивный фестиваль «XXXIII Всероссийский олимпийский день». Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Башинформ».

Мероприятие пройдет 25 июня. Оно начнется с массовой «Зарядки чемпионов», которую проведет олимпийский чемпион Семен Елистратов. Затем участников ждут авиашоу и торжественная церемония открытия.

Отмечается, что на фестивале посетители смогут пообщаться со спортсменами и сами попробовать себя в различных видах спорта. На «Всероссийском олимпийском дне» пройдут состязания по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, теннису, фехтованию, боксу, гандболу, карате, дзюдо, перетягиванию каната, роллер-спорту и «акробатическому рок-н-роллу». Также посетителей ждут соревнования по шахматам, шашкам и мотоспорту.

Ранее сообщалось, что для жителей Свердловской области проведут концерты органной музыки в рамках нового просветительского проекта «Урал — территория культуры».

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Евгений Шульгин
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