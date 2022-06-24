В Нью-Йорке продадут бывшую квартиру звезды «Гарри Поттера»

New York Post: в Вест-Виллидже выставили на продажу бывшую квартиру Дэниела Рэдклиффа

В Нью-Йорке в районе Вест-Виллидж выставили на продажу бывшую квартиру американского актера, звезды франшизы о Гарри Поттере Дэниела Рэдклиффа. Об этом сообщает New York Post.

Нынешний владелец просит за квартиру 5,6 миллиона долларов (около 297,64 миллиона рублей). Рэдклифф владел объектом недвижимости, расположенным в жилом комплексе One Morton Square, в 2008 году. Он приобрел ее за 4,9 миллиона долларов.

Вскоре после покупки Рэдклифф решил сдавать квартиру в аренду за 20 тысяч долларов в месяц. При этом актер сам жил в ней, когда он был задействован в бродвейском спектакле «Эквус», премьера которого состоялась в 2013 году.

Объект занимает более 227 квадратных метров, в нем есть три большие спальни и столько же ванных комнат. Ремонт выполнен преимущественно в светлых тонах. Две душевые кабины оборудованы парогенераторами, а шторы в квартире моторизованы. Барные стойки в столовой были изготовлены на заказ, кухня «оснащена всем необходимым по последнему слову техники». Рядом находится библиотека, в которой установлен телевизор с поворотным экраном. Из панорамных окон в гостиной открывается вид на Гудзон.

Для жильцов дома доступны услуги швейцара, консьержа и портье, а также фитнес-центр площадью 278,7 квадратных метра, помещение для хранения велосипедов, камеры хранения и детская игровая комната. Для машин предусмотрена парковка на территории.

Ранее в июне от трехэтажной квартиры в районе Вест-Виллидж решил избавиться актер Хью Джекман. Исполнитель роли Росомахи приобрел жилье, расположенное по адресу Perry Street, 176, в 2008 году за 21 миллион долларов, а теперь просит за него 38,9 миллиона долларов.