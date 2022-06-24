Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиян призвали поторопиться с выбором отеля для летнего отпуска

Гендиректор туроператора «Дельфин» Ромашкин предупредил о дефиците мест в отелях Сочи

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Российских туристов предупредили о дефиците мест в отелях Сочи и Абхазии в текущем летнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин призвал путешественников поторопиться с выбором отеля для отпуска. «Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета», — уточнил он.

Представители компании «Русский Экспресс» подтвердили данную информацию — если в Сочи еще можно найти свободные номера в июле и августе благодаря большому номерному фонду, то в Абхазии доступных вариантов осталось крайне мало.

Материалы по теме:
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020

По словам Ромашкина, в пятерку самых востребованных направлений вошли Краснодарский край (38 процентов от всех бронирований), Абхазия (18 процентов), Крым (девять процентов), Санкт-Петербург (шесть процентов) и Кавминводы (3,5 процента).

Также отмечается, что в этом году глубина продаж туров меньше по сравнению с прошлым годом — чаще всего туристы бронируют путевки за 10-14 дней до поездки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне раскупили почти места в отелях «все включено» в Сочи — загрузка многих гостиниц составляет 100 процентов до конца сезона. Последние свободные места на июль и август можно найти в отелях «Ателика Сокол», «Прометей» и Bridge Resort.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
При взрыве в Херсоне погиб глава управления молодежи и спорта региона
Одного из унесенных потоком воды в море россиянина нашли мертвым
Раскрыты детали спин-оффа «Игры престолов»
Малышева назвала способ предотвратить инфаркт и инсульт
Граничащий с Украиной регион продлил желтый уровень террористической опасности
На российской трассе в смертельном ДТП с автобусом пострадали девять человек
Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян
Участники группы Little Big снялись обнаженными для нового клипа
На Кубани два легковых автомобиля с людьми унесло в море
Власти Херсона назвали подрыв автомобиля целенаправленным покушением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.