Россиян призвали поторопиться с выбором отеля для летнего отпуска

Гендиректор туроператора «Дельфин» Ромашкин предупредил о дефиците мест в отелях Сочи

Российских туристов предупредили о дефиците мест в отелях Сочи и Абхазии в текущем летнем сезоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин призвал путешественников поторопиться с выбором отеля для отпуска. «Места пока есть везде, но ряд популярных отелей, скажем, в Сочи, забронированы до конца лета», — уточнил он.

Представители компании «Русский Экспресс» подтвердили данную информацию — если в Сочи еще можно найти свободные номера в июле и августе благодаря большому номерному фонду, то в Абхазии доступных вариантов осталось крайне мало.

По словам Ромашкина, в пятерку самых востребованных направлений вошли Краснодарский край (38 процентов от всех бронирований), Абхазия (18 процентов), Крым (девять процентов), Санкт-Петербург (шесть процентов) и Кавминводы (3,5 процента).

Также отмечается, что в этом году глубина продаж туров меньше по сравнению с прошлым годом — чаще всего туристы бронируют путевки за 10-14 дней до поездки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что россияне раскупили почти места в отелях «все включено» в Сочи — загрузка многих гостиниц составляет 100 процентов до конца сезона. Последние свободные места на июль и август можно найти в отелях «Ателика Сокол», «Прометей» и Bridge Resort.