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Борис Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду

Борис Джонсон допустил, что нелегальных украинских беженцев могут выслать в Руанду

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил высылку украинских беженцев в Руанду, при этом назвав ее маловероятной. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Политик отметил, что Великобритания выдает украинцам 130 тысяч виз. По его словам, существуют по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда в страну.

В то же время Джонсон подчеркнул, что власти не будут относиться с пониманием к людям, которые въезжают в Великобританию нелегально. «Так что, боюсь, ответ будет таким: я полагаю, да, теоретически это может произойти. Но я думаю, что это очень маловероятно», — сказал британский-премьер министр.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что Британия не намерена депортировать украинских беженцев в Руанду, как это делают в случае поимки мигрантов-нелегалов.

Число пересекающих границу Великобритании в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек. В связи с этим Лондон подписал соглашение с Кигали о депортации в Руанду нелегалов, прибывающих в Великобританию из Франции, пересекая Ла-Манш.

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Марина Совина
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