Собчак ответила на обвинения в мошенничестве и назвала авторов заявления провокаторами

Журналистка и блогерша Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве, полученные от участников ее авторского курса «Метод Собчак». В посте, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), она назвала участников марафона, которые написали на нее заявление в Следственный комитет России (СКР), провокаторами.

«Когда ты маленький и никому не известный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно, и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу», — написала блогерша.

Телеведущая также заявила, что три участника ее курса, оплатившие самое дорогое предложение, намеренно объединились, чтобы «разоблачить» ее. «Я спросила, что разоблачать, ведь курс еще не начался. Они сказали, что всегда найдут, что разоблачать у Собчак. В итоге разоблачить не удалось, но можно уже создать мифическую группу "недовольных"», — прокомментировала журналистка.

Собчак добавила, что пришла в сферу образования надолго. «А провокаторов и телефонных террористов и мы будем изобличать, слава богу убогость этих попыток "изобличителей" нормальным людям очевидна», — заключила журналистка.

О том, что участники авторского курса Собчак обвинили ее в мошенничестве и написали заявление в СКР, стало известно 21 июня. Авторы документа утверждают, что оплатили участие в авторском марафоне ведущей, но не получили обещанных услуг. Собчак объявила о планах запустить собственный марафон в середине апреля. Ведущая заявила, что участники марафона смогут познакомиться с эксклюзивными методиками, которые помогли ей самой добиться успеха.