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Кадыров заявил об освобождении города в ЛНР

Глава Чечни Кадыров заявил об освобождении города Золотое в Луганской народной республике

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал об освобождении города Золотое в Луганской народной республике (ЛНР). Его заявление приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что операцию по освобождению проводили чеченские бойцы под командованием Героя России Замида Чалаева. Кадыров подчеркнул, что никто из чеченских бойцов не погиб при выполнении поставленной задачи.

«Нашим бойцам удалось решить задачу по освобождению Золотого без единой жертвы среди личного состава. Это говорит о том, что ребята двигаются в правильном направлении и день за днем повышают свою эффективность», — отметил глава Чечни.

До этого чеченские военнослужащие освободили поселок Катериновка, уточнил Кадыров. В операции участвовали бойцы спецподразделений «Ахмат» совместно с союзными войсками.

Кадыров тогда подчеркивал, что некоторым противникам удалось скрыться, но бойцы «Ахмата» «обещают быстро их настигнуть».

Ранее глава Чечни сообщал, что в скором времени будет объявлено о взятии Лисичанска в кольцо.

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Анна Щербакова
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